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15:18, 21 ноября 2022Из жизни

Женщина потеряла память и заново влюбилась в своего мужа

The Guardian: жительница Великобритании потеряла память и заново влюбилась в своего мужа

Фото: Heather Mount / Unsplash

Жительница Великобритании заново влюбилась в своего супруга после того, как упала с гребной лодки, ударилась головой и потеряла память. Об этом пишет The Guardian.

В феврале 2016 года Стеф Харви, которой тогда было 44 года, отправилась на курсы по каякингу. Она только начинала заниматься этим спортом и потому растерялась, когда попала в сильный водоворот. «Меня крутило, переворачивало и опрокидывало. Вдруг раздался громкий стук, — вспоминает Харви. — Было непонятно, где верх, где низ». Женщина ударилась головой и получила сотрясение мозга.

Тренер вытащил пострадавшую из воды и вызвал скорую помощь. В больничной палате Стеф почувствовала себя странно: она не могла вспомнить свое имя, все вокруг вызывало у нее смех. Когда ее навестил муж Ричард, она приняла его за своего отца, а дочь спутала с сестрой.

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После МРТ и осмотра врачи диагностировали у пациентки постконтузионный синдром, проблемы с когнитивными функциями и частичную потерю памяти. Из-за амнезии Стеф не могла вспомнить своего мужа, и когда она вернулась домой, у нее было чувство, словно она живет с незнакомцем. «Обескураженная и подавленная, я ежедневно плакала. Ричард никогда не критиковал, он только подбадривал меня», — рассказала Харви.

Женщине пришлось оставить работу, она перестала выходить из дома и не могла справиться даже с простыми бытовыми делами. Ее супруг терпеливо учил ее быть самостоятельной, показывал семейные альбомы и рассказывал про их общее прошлое. «Через несколько лет я смогла удержать в голове достаточно информации, чтобы понять, что вышла замуж за действительно прекрасного человека», — пошутила Стеф.

Теперь женщина работает ассистентом в больнице и помогает пациентам восстанавливаться. Ее руководитель строит работу так, чтобы она могла быть эффективной и не переутомлялась, несмотря на слабое здоровье.

Ранее сообщалось, что 36-летний Люк Бактон из штата Квинсленд, Австралия, заново влюбился в свою жену после потери памяти из-за аварии. Мужчина провел больше полугода в больнице, а затем полтора года проходил медицинскую реабилитацию.

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Евгения Черкасова
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