В органах человека обнаружили тысячи неизвестных микробелков

Molecular Cell: в органах человека обнаружили тысячи неизвестных малых белков

Ученые Центра детской онкологии принцессы Максимы в Нидерландах обнаружили тысячи ранее неизвестных микропротеинов в человеческих органах. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Molecular Cell.

В отличие от известных старых белков, которые были давно закодированы в геноме, большинство микропротеинов возникло из областей ДНК, которые были некодирующими, то есть не участвовали в производстве белков. Поскольку эти небольшие белки появились только в ходе эволюции человека, они отсутствуют в клетках большинства других животных, таких как мыши, рыбы и птицы. Однако было обнаружено, что эти животные обладают собственной коллекцией эволюционно молодых мелких белков.

Исследователи также обнаружили самые маленькие белки человека, идентифицированные на сегодняшний день. Было выявлено более 200 сверхмалых белков, каждый из которых имеет размер менее 16 аминокислот. Эти молекулы могут связываться с более крупными белками, влияя на функции клеток, однако остается неясным, играют ли они роль гормонов или выполняют какие-то другие функции.

На основании дополнительных клеточных анализов исследователи связали нескольких кандидатов со сплайсингом матричной РНК, трансляционной регуляцией и эндоцитозом. Результаты исследования дают представление об эволюционном происхождении и потенциале взаимодействия эволюционно молодых и малых белков, тем самым помогая изучить малоизвестную область человеческого протеома.