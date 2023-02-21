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06:41, 21 февраля 2023Мир

Китай пообещал продолжить содействовать мирным переговорам по Украине

Глава МИД Китая Цинь Ган: Пекин продолжит содействовать мирным переговорам по Украине
Цинь Ган

Цинь Ган. Фото: Xie Huanchi / Globallookpress.com

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган пообещал, что Пекин продолжит содействовать проведению мирных переговоров по ситуации на Украине, сообщает ТАСС.

«Мы продолжим содействовать миру и проведению переговоров, привносить китайскую мудрость для содействия политическому урегулированию кризиса на Украине», — заявил он.

Глава МИД также отметил готовность КНР взаимодействовать с международным сообществом для проведения диалогов и консультаций по данному вопросу и обеспечения всеобщей безопасности. По его словам, Пекин всегда придерживался объективной и беспристрастной позиции в вопросе разрешения украинского кризиса.

Ранее стало известно, что член политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И прилетит в Москву с мирным планом по Украине во вторник, 21 февраля.

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Марина Совина
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