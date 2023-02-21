Китай пообещал продолжить содействовать мирным переговорам по Украине

Глава МИД Китая Цинь Ган: Пекин продолжит содействовать мирным переговорам по Украине

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган пообещал, что Пекин продолжит содействовать проведению мирных переговоров по ситуации на Украине, сообщает ТАСС.

«Мы продолжим содействовать миру и проведению переговоров, привносить китайскую мудрость для содействия политическому урегулированию кризиса на Украине», — заявил он.

Глава МИД также отметил готовность КНР взаимодействовать с международным сообществом для проведения диалогов и консультаций по данному вопросу и обеспечения всеобщей безопасности. По его словам, Пекин всегда придерживался объективной и беспристрастной позиции в вопросе разрешения украинского кризиса.

Ранее стало известно, что член политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И прилетит в Москву с мирным планом по Украине во вторник, 21 февраля.