Китайский дипломат приедет в Москву с мирным планом по Украине

Главный дипломат Китая Ван И приедет в Москву предложить мирный план по Украине

Член политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И приедет в Москву с мирным планом по Украине в понедельник, 20 февраля, пишет «Коммерсант».

По данным издания, глава комитета по иностранным делам завершит в Москве свое европейское турне. Китайский дипломат посетил Францию, Италию, Германию, Венгрию, а также принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Журналисты уточнили, что он планирует предложить китайскую мирную инициативу по Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его «мирный план» предусматривает гарантии США, Китая и других «крупных держав». Он выразил надежду на то, что международное сообщество поддержит его план.