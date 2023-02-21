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07:34, 21 февраля 2023Бывший СССР

Российские военные поразили опорный пункт украинских войск в ЛНР

Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в ЛНР из крупнокалиберного орудия «Мста-Б»

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские военные при наступлении в Луганской народной республике (ЛНР) применили крупнокалиберное орудие «Мста-Б» и поразили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира с позывным «Урал».

«Наши десантники сейчас продвигались вперед, они уперлись в опорный пункт противника, остановились, передали координаты, мы конкретно отработали, попали», — подчеркнул военный. Он уточнил, что благодаря такому взаимодействию российская армия может выходить на новые рубежи.

Еще один военнослужащий с позывным «Гиви» добавил, что артиллеристы получают готовые координаты от десанта, пехоты. На уничтожение каждой цели уходит два-три снаряда, отметил он.

Ранее сообщалось, что военнослужащие первой славянской бригады 1-го армейского корпуса Вооруженных сил России (ВС РФ) атаковали украинские позиции специальными боеприпасами-«зажигалками».

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Марина Совина
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