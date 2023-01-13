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04:14, 13 января 2023Россия

Российские военные атаковали украинские позиции боеприпасами-«зажигалками»

РИА Новости: первая славянская бригада атаковала позиции ВСУ боеприпасами- «зажигалками»

Фото: Андрей Стенин/ РИА Новости

Военнослужащие первой славянской бригады 1-го армейского корпуса Вооруженных сил России (ВС РФ) атаковали украинские позиции специальными боеприпасами-«зажигалками», об этом сообщает РИА Новости.

Такой снаряд детонирует над позициями противника, после чего накрывает значительную площадь зажигательными веществами.

Отмечается, что подобные боеприпасы используются для морально-психологического давления на личный состав, а также позволяют поджечь боекомплект и горюче-смазочные материалы на позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Минобороны России сообщило, что российские войска поразили два склада боеприпасов ВСУ в Запорожской области около города Запорожье и близ населенного пункта Новоивановка.

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Марина Совина
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