Российские военные атаковали украинские позиции боеприпасами-«зажигалками»
РИА Новости: первая славянская бригада атаковала позиции ВСУ боеприпасами- «зажигалками»
Военнослужащие первой славянской бригады 1-го армейского корпуса Вооруженных сил России (ВС РФ) атаковали украинские позиции специальными боеприпасами-«зажигалками», об этом сообщает РИА Новости.
Такой снаряд детонирует над позициями противника, после чего накрывает значительную площадь зажигательными веществами.
Отмечается, что подобные боеприпасы используются для морально-психологического давления на личный состав, а также позволяют поджечь боекомплект и горюче-смазочные материалы на позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее Минобороны России сообщило, что российские войска поразили два склада боеприпасов ВСУ в Запорожской области около города Запорожье и близ населенного пункта Новоивановка.