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14:31, 12 января 2023Россия

Российские войска поразили два склада боеприпасов ВСУ в Запорожской области

Минобороны отчиталось о поражении двух складов боеприпасов ВСУ в Запорожской области

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российские войска поразили два склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом в четверг, 12 января, журналистам сообщили в Минобороны России.

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены два склада боеприпасов ВСУ», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Уточняется, что украинские склады находились около города Запорожье и близ населенного пункта Новоивановка. Кроме того, ударами российских войск были поражены 76 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника противника в 123-х районах.

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Ранее российские военные нанесли удары из тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» по позициям ВСУ. В ведомстве уточнили, что военнослужащие ЦВО наносят удары из «Солнцепеков» 300-миллиметровыми термобарическими снарядами, которые выжигают укрытия, наблюдательные пункты и схроны.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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