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09:20, 11 января 2023Россия

Минобороны показало удары термобарическими снарядами «Солнцепека» по пунктам ВСУ

Минобороны показало кадры ударов термобарическими снарядами «Солнцепека» по позициям ВСУ

Российские военные нанесли удары из тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие кадры опубликовало Минобороны России в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что военнослужащие ЦВО наносят удары из «Солнцепеков» 300-миллиметровыми термобарическими снарядами. Они, в частности, выжигают украинские укрытия, наблюдательные пункты и схроны.

«Личный состав экипажа готов выполнять задачи в любое время, в любых условиях», — сказал командир расчета ТОС Матвей, объяснив, что высокая эффективность работы в зоне СВО зависит от слаженности и обученности личного состава.

Ранее Минобороны уже показывало на видео боевую работу тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» — они уничтожили склады с боеприпасами и укрепленные долговременные опорные пункты противника.

В Минобороны сообщали, что ВСУ охотятся за этими огнеметными системами из-за их эффективности и мощности. Там подчеркивали, что украинские военные боятся термобарических реактивных снарядов ТОС.

«Солнцепек» содержит 24 термобарических снаряда, которые могут накрыть площадь до 40 квадратных метров. После удара из этих машин образуется огненный шар температурой около трех тысяч градусов Цельсия, так что от них нельзя укрыться в блиндаже.

Анастасия Шейкина
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