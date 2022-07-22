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Минобороны показало удары российского «Солнцепека» по позициям ВСУ

Минобороны России показало на видео удары ТОС «Солнцепек» по позициям ВСУ

Министерство обороны России показало на видео боевую работу тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» Западного военного округа по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие кадры военное ведомство опубликовало в своем Telegram-канале в пятницу, 22 июля.

Уточняется, что на записи запечатлено уничтожение складов с боеприпасами и укрепленных долговременных опорных пунктов противника. В Минобороны также пояснили, что контроль и корректировка целей, по которым наносятся удары, проводится расчетами беспилотников, которые в режиме реального времени передают результаты на командный пункт.

«Стрельба ведется с использованием новейших программных систем топогеодезической привязки», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Евгения Куликова
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