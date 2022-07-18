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Минобороны показало кадры ударов Су-34 по военным объектам ВСУ

Министерство обороны России опубликовало видео ударов Су-34 по военным объектам ВСУ

Министерство обороны России показало кадры ударов истребителя-бомбардировщика Су-34 по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На кадрах запечатлены взлет Су-34, его маневрирование в воздухе, а также наведение на цель и нанесение ударов. В Минобороны отметили, что совершают вылеты как в дневное, так и в ночное время.

Также в военном ведомстве рассказали об особенностях применяемых ракет.

«Су-34 применяют управляемые высокоточные ракеты класса "воздух-поверхность". Они предназначены для уничтожения опорных пунктов и укрепленных целей противника», — добавили в министерстве.

Ранее Минобороны показало кадры пуска «Искандером» ракеты по объекту ВСУ.

Валерий Розенберг
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