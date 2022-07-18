Минобороны показало кадры пуска «Искандером» ракеты по объекту ВСУ

Минобороны показало кадры пуска ракеты ОТРК «Искандер» по украинскому военному объекту ВСУ

Российский оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер» нанес удары по объектам украинской военной инфраструктуры. Кадры пуска одной из ракет Минобороны предоставило журналистам, они есть в распоряжении «Ленты.ру».

Как сообщил начальник расчета пусковой установки, военнослужащие наносили ракетные удары по складам и командным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Минобороны сообщило, что высокоточными ракетами наземного базирования «Искандер» были уничтожены американские пусковые установки Harpoon в районе села Березань в Одесской области.

ОТРК «Искандер» — высокоточное оружие с дальностью стрельбы до 500 километров. Ракета способна уничтожить командные пункты противника, колонны техники и комплексы ПВО. В арсенале ОТРК есть баллистические и крылатые ракеты, которые являются неуязвимыми для систем ПВО противника, так как на подлете к цели создают ложные электронные помехи и могут идти на сверхнизких высотах.