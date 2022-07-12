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Минобороны показало на видео уничтожение пусковых установок Harpoon под Одессой

МО РФ показало кадры уничтожения «Искандерами» пусковых установок Harpoon под Одессой

Министерство обороны России показало на видео уничтожение высокоточными ракетами наземного базирования «Искандер» американских пусковых установок Harpoon в районе села Березань в Одесской области. Соответствующие кадры опубликовали в Telegram-канале ведомства.

На появившемся ролике запечатлен момент удара по пусковым установкам Harpoon.

8 июля Минобороны России докладывало об уничтожении оружием морского базирования установок берегового ракетного комплекса Harpoon, которые были произведены в Великобритании. Подчеркивалось, что тогда цели были поражены в районе села Лиман под Одессой.

Российское ведомство также заявляло об ударах по хранилищам, в которых находились боеприпасы для поставленных из США реактивных систем залпового огня HIMARS, а также для гаубиц М777 и самоходных пушек 2С7 «Пион».

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин.

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Анна Щербакова
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