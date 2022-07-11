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Минобороны заявило об уничтожении хранилища боеприпасов для систем из США HIMARS

Минобороны доложило об уничтожении «Калибрами» хранилища с боеприпасами для HIMARS из США

Фото: Erik De Castro / Reuters

Российские ракеты большой дальности морского базирования «Калибр» ликвидировали на Украине хранилища, в которых находились боеприпасы для поставленных из США реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, хранилище располагалось в районе населенного пункта Радушное в Днепропетровской области. В нем также находились боеприпасы к гаубицам М777 и самоходным пушкам 2С7 «Пион».

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Помимо этого, Минобороны сообщило об ударах по трем складам боеприпасов в Николаевской области и о ликвидации ракетного комплекса «Оса АКМ» в районе Северска.

Ранее оборонное ведомство отчиталось об уничтожении ангара с американскими гаубицами М777 — он находился в районе населенного пункта Часов Яр. Также в ангаре располагались более 30 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые, по данным министерства, обстреливали жилые кварталы Донецка.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Он назвал ее основой задачей защиту жителей Донбасса. 7 июля глава государства предупредил, что западные и украинские лидеры выступают с заявлениями о возможности победить Россию на поле боя, однако Москва еще на показала весь свой потенциал.

Ударная волна
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Анастасия Шейкина
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