Минобороны России заявило об уничтожении двух доставленных Британией ВСУ установок Harpoon

Российские военные высокоточным оружием морского базирования уничтожили две доставленные из Великобритании Вооруженным силам Украины (ВСУ) установки берегового ракетного комплекса Harpoon. Об этом в пятницу, 8 июля, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве уточнили, что цели были поражены в районе населенного пункта Лиман Одесской области.

Минобороны также отчиталось о сбитых самолетах МиГ-29 и Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Лазаревка Николаевской области.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. Вечером 7 июля начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские военные заминировали детский дом в Славянске Донецкой народной республики (ДНР) и планируют его взорвать, чтобы обвинить Москву в ударах по гражданским объектам.