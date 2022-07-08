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Минобороны заявило об уничтожении поставленных Британией ВСУ установок Harpoon

Минобороны России заявило об уничтожении двух доставленных Британией ВСУ установок Harpoon

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российские военные высокоточным оружием морского базирования уничтожили две доставленные из Великобритании Вооруженным силам Украины (ВСУ) установки берегового ракетного комплекса Harpoon. Об этом в пятницу, 8 июля, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве уточнили, что цели были поражены в районе населенного пункта Лиман Одесской области.

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Минобороны также отчиталось о сбитых самолетах МиГ-29 и Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Лазаревка Николаевской области.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. Вечером 7 июля начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские военные заминировали детский дом в Славянске Донецкой народной республики (ДНР) и планируют его взорвать, чтобы обвинить Москву в ударах по гражданским объектам.

Ударная волна
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Евгения Куликова
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