Украинская сторона подготовила провокацию со взрывом детдома

Представитель Минобороны Мизинцев заявил о подготовке Киевом провокации со взрывом детдома

Украинские военные заминировали детский дом в Славянске Донецкой народной республики (ДНР) и планируют его взорвать, чтобы обвинить ВС РФ в ударах по гражданским объектам. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает ТАСС.

«Готовится очередная циничная провокация с гибелью мирного населения для обвинения российских вооруженных сил в нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам», — сказал представитель Минобороны о военных Киева.

По словам Мизинцева, украинская сторона насильно удерживает персонал детдома в здании. «При этом здание заминировано, и боевики националистических подразделений планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам», — сказал он.

Мизинцев отметил, что провокацию намерены широко распространять через западные СМИ и интернет-ресурсы.

Ранее Мизинцев заявил о подготовке Вооруженными силами Украины провокации с хлором в Николаевке ДНР. В частности, для этого на насосно-фильтрационную станцию Славянской ТЭС были завезены и заминированы емкости с жидким хлором общим объемом более 6000 литров.