Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Украинская сторона подготовила провокацию со взрывом детдома

Представитель Минобороны Мизинцев заявил о подготовке Киевом провокации со взрывом детдома

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Украинские военные заминировали детский дом в Славянске Донецкой народной республики (ДНР) и планируют его взорвать, чтобы обвинить ВС РФ в ударах по гражданским объектам. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает ТАСС.

«Готовится очередная циничная провокация с гибелью мирного населения для обвинения российских вооруженных сил в нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам», — сказал представитель Минобороны о военных Киева.

По словам Мизинцева, украинская сторона насильно удерживает персонал детдома в здании. «При этом здание заминировано, и боевики националистических подразделений планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам», — сказал он.

Мизинцев отметил, что провокацию намерены широко распространять через западные СМИ и интернет-ресурсы.

Ранее Мизинцев заявил о подготовке Вооруженными силами Украины провокации с хлором в Николаевке ДНР. В частности, для этого на насосно-фильтрационную станцию Славянской ТЭС были завезены и заминированы емкости с жидким хлором общим объемом более 6000 литров.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин ответил на призыв победить Россию на поле боя фразой «пусть попробуют»
Канцлер Германии ответил немцам на призыв завершить санкции против России
Путин призвал к общенациональной поддержке Вооруженных сил России
Надаль снялся с полуфинала Уимблдона
В России предложили ограничить переплату по кредитам
Путин назвал побочный эффект начала спецоперации
Шольц высказался об угрозе банкротства для Германии
Светлана Лобода объявила о гастролях по Европе и США
Кардиолог оценил опасность физической нагрузки в жару
Путин заявил о достижении конечной цели СВО в любом случае
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.