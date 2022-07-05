Минобороны заявило о подготовке ВСУ провокации с хлором в ДНР

Минобороны России заявило, что ВСУ готовят провокацию с хлором в ДНР

Минобороны России заявило о подготовке Вооруженными силами Украины (ВСУ) провокации с хлором в Николаевке Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев, передает РИА Новости.

Как рассказал Мизинцев, согласно имеющейся информации, украинские силы готовят провокацию с применением отравляющих веществ в Николаевке. В частности, для этого на насосно-фильтрационную станцию Славянской ТЭС были завезены и заминированы емкости с жидким хлором общим объемом более 6000 литров.

Кроме того, в некоторых городах ВСУ размещают оружие рядом с химическими предприятиями. Так, в Николаеве позиции артиллерии и РСЗО оборудовали на территории завода «УкрХимТрансАммиак». На предприятии «Харьков Химпром» в Харькове расположились подразделения теробороны и размещено тяжелое вооружение. В Одессе рядом с ОАО «Одесский портовый холодильник» украинские войска разместили бронетехнику и крупнокалиберную артиллерию.

5 июля Минобороны сообщило, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по месту дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Лиманы в Николаевской области.