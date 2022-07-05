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Минобороны доложило об уничтожении пункта дислокации наемников на Украине

Минобороны заявило об уничтожении иностранных наемников в Николаевской области

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по месту дислокации иностранных наемников на Украине. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что наемники располагались в районе населенного пункта Лиманы в Николаевской области.

В оборонном министерстве также отчитались об уничтожении четырех складов с украинскими боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением — они располагались в районе Красное в Харьковской области. Помимо этого, из-за удара российских войск по 18-районам Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли военную технику и живую силу.

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2 июня Минобороны заявило об уничтожении сотен иностранных наемников на Украине вскоре после их прибытия высокоточным оружием большой дальности. В ведомстве сообщили, что численность наемников, которые принимают участие в боевых действиях на стороне Киева, с начала спецоперации сократилась почти вдвое — с 6,6 до 3,5 тысячи человек. Большинство наемников уничтожено вследствие низкого уровня подготовки и отсутствия реального боевого опыта, сообщили в министерстве.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Он назвал ее основой задачей защиту жителей Донбасса. 3 июля глава Минобороны Сергей Шойгу доложил Путину об освобождении территории Луганской народной республики (ЛНР).

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Анастасия Шейкина
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