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Анонсирована встреча Путина и Шойгу

Песков анонсировал встречу президента Путина с главой Минобороны Шойгу 4 июля
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу в понедельник, 4 июля, проведут встречу. Ее анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«В ближайшее время у президента с докладом будет министр обороны Шойгу, эту встречу мы покажем», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Он добавил, что 4 июня у президента идут внутренние рабочие встречи и совещания.

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3 июля министр обороны Шойгу доложил Путину об освобождении территории Луганской народной республики (ЛНР). Он сообщил, что российские военные совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР смогли взять под контроль Лисичанск и близлежащие города и села, в числе которых есть Белогоровка, Малорязанцево и Белая Гора.

20 мая Шойгу доложил верховному главнокомандующему о завершении операции на «Азовстали» в Мариуполе. В апреле город в ДНР был освобожден российскими войсками.

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Анастасия Шейкина
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