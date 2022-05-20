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Шойгу доложил Путину о завершении операции на «Азовстали»

Министр обороны РФ Шойгу доложил президенту Путину о завершении операции на «Азовстали»
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции и полном освобождении комбината «Азовсталь» и Мариуполя от украинских бойцов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны России генерала-майора Игоря Конашенкова.

«О завершении операции и полном освобождении комбината и города Мариуполь от украинских боевиков министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину», — сказал он.

Ранее Конашенков сообщил о полном освобождении территории завода «Азовсталь». Подземные сооружения завода, в которых прятались украинские бойцы, перешли под полный контроль российских вооруженных сил. Всего с 16 мая в ходе операции сложили оружие и сдались в плен 2439 бойцов украинского батальона «Азов» и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода.

Ранее 20 мая журналист Первого канала Ирина Куксенкова сообщила, что командир полка украинских вооруженных сил «Азов» Денис Прокопенко (Редис) вышел с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе и сдался в плен.

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Марина Совина
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