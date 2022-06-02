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Минобороны заявило об уничтожении сотен иностранных наемников на Украине

Минобороны заявило об уничтожении высокоточным оружием сотен наемников на Украине

Фото: Globallookpress.com

Сотни иностранных наемников на Украине были уничтожены высокоточным оружием большой дальности вскоре после прибытия еще в местах прохождения подготовки. Об этом в четверг, 2 июня, журналистам сообщил журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он заявил, что большая часть наемников была уничтожена в зоне боевых действий из-за «низкого уровня подготовки и отсутствия реального боевого опыта».

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По данным российского военного ведомства, общая численность иностранных наемников на Украине сократилась почти в два раза: с 6,6 до 3,5 тысяч человек.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. По его словам, о помощи попросили республики Донбасса. 2 июля член Общественного совета при Минобороны России, полковник запаса Игорь Коротченко анонсировал скорый переход к третьему этапу спецоперации, в ходе которого должен быть установлен контроль над Николаевской, Одесской и Харьковской областями Украины.

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Евгения Куликова
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