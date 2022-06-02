Минобороны заявило об уничтожении сотен иностранных наемников на Украине

Минобороны заявило об уничтожении высокоточным оружием сотен наемников на Украине

Сотни иностранных наемников на Украине были уничтожены высокоточным оружием большой дальности вскоре после прибытия еще в местах прохождения подготовки. Об этом в четверг, 2 июня, журналистам сообщил журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он заявил, что большая часть наемников была уничтожена в зоне боевых действий из-за «низкого уровня подготовки и отсутствия реального боевого опыта».

По данным российского военного ведомства, общая численность иностранных наемников на Украине сократилась почти в два раза: с 6,6 до 3,5 тысяч человек.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. По его словам, о помощи попросили республики Донбасса. 2 июля член Общественного совета при Минобороны России, полковник запаса Игорь Коротченко анонсировал скорый переход к третьему этапу спецоперации, в ходе которого должен быть установлен контроль над Николаевской, Одесской и Харьковской областями Украины.