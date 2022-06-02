Минобороны заявило о сокращении числа иностранных наемников на Украине

Минобороны: число иностранных наемников на Украине сократилась до 3,5 тысячи человек

Численность иностранных наемников на Украине с начала спецоперации по защите республик Донбасса сократилась почти вдвое — до 3,5 тысячи человек. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, общая численность иностранных наемников, которые были намерены участвовать в боевых действиях против России, изначально составляла 6,6 тысяч человек. Конашенков заявил, что с начала мая поток наемников на Украину фактически иссяк.

«При этом число наемников в боевых подразделениях ВСУ и Нацгвардии на Донбассе сократилось на порядки», — сказал представитель оборонного ведомства.

Ранее Минобороны опубликовало видео со взятым в плен британским наемником Эндрю Хиллом. Тот рассказал, что прибыл на Украину по собственному желанию через Польшу, но не смог объяснить, что отдавал его группе приказы.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей республик Донбасса. 2 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обвинил Киев в заморозке переговоров по урегулированию ситуации.