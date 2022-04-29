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Минобороны опубликовало видео со взятым в плен британским наемником

Минобороны опубликовало видео с опросом взятого на Украине в плен британского наемника

Минобороны России опубликовало видео с опросом наемника Эндрю Хилла, которого взяли в плен на Украине. Соответствующие кадры оказались в распоряжении «Ленты.ру».

«Эндрю Хилл сложил оружие и сдался российским военнослужащим в Николаевской области. Группа наемников, в которой воевал британец, была разбита, а он получил ранение», — объяснили в оборонном ведомстве.

Наемник рассказал, что он родом из британского города Плимут. На Украину он прибыл по собственному желанию через Польшу. Хилл отметил, что воевал в группе, в которой было семь человек, однако кто отдавал им приказы, наемник объяснить не смог.

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В свою очередь российские военнослужащие заверили Хилла, что он находится в безопасности, а также пообещали оказать ему медицинскую помощь.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что число иностранных наемников, воюющих на территории Украины, постоянно растет. Он также пообещал, что в скором времени Минобороны покажет часть наемников, задержанных в ходе спецоперации.

Никита Абрамов
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