Минобороны опубликовало видео со взятым в плен британским наемником
Минобороны России опубликовало видео с опросом наемника Эндрю Хилла, которого взяли в плен на Украине. Соответствующие кадры оказались в распоряжении «Ленты.ру».
«Эндрю Хилл сложил оружие и сдался российским военнослужащим в Николаевской области. Группа наемников, в которой воевал британец, была разбита, а он получил ранение», — объяснили в оборонном ведомстве.
Наемник рассказал, что он родом из британского города Плимут. На Украину он прибыл по собственному желанию через Польшу. Хилл отметил, что воевал в группе, в которой было семь человек, однако кто отдавал им приказы, наемник объяснить не смог.
В свою очередь российские военнослужащие заверили Хилла, что он находится в безопасности, а также пообещали оказать ему медицинскую помощь.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что число иностранных наемников, воюющих на территории Украины, постоянно растет. Он также пообещал, что в скором времени Минобороны покажет часть наемников, задержанных в ходе спецоперации.