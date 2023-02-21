Путин поручил подготовить один миллион специалистов рабочих профессий в ближайшие пять лет

В ближайшие пять лет нужно подготовить один миллион специалистов рабочих профессий в средних профессиональных образовательных организациях. Такое поручение, оглашая послание Федеральному собранию, дал президент России Владимир Путин.

Специалисты нужны в сферах электронной промышленности и индустрии робототехники, машиностроения, металлургии, фармацевтики, сельского хозяйства и строительства. Путин пояснил, что страна нуждается в специалистах среднего звена для обеспечения ее безопасности и конкурентоспособности. Он добавил, что в сфере высшего образования нужен синтез лучших практик СССР и опыт последних десятилетий.

«Необходимо формировать образовательные программы, исходя из потребностей экономики. И, конечно, очень важно, чтобы в эту сферу приходили наставники с опытом работы на реально сложных производствах», — сказал президент.

Ранее сообщалось, что самыми непопулярными профессиями в России в 2022 году стали токари, врачи и дворники. Самой профицитной (высокий уровень конкуренции за рабочие места) стала профессия бортпроводника.