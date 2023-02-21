В Петербурге развернут койки для пациентов с COVID-19 из-за роста госпитализаций

Власти развернут в ряде больниц Петербурга дополнительные койки для пациентов с COVID-19

Дополнительные койки для пациентов с COVID-19 развернут в ряде больниц Санкт-Петербурга из-за роста госпитализаций. Об этом сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец на странице во «ВКонтакте».

Он пояснил, что за прошедшую неделю рост составил около 5 процентов. «На сегодня зарегистрирована доля тяжелых больных в стационарах 13 процентов. По данным амбулаторных центров компьютерной томографии, пневмонии выявляются у каждого пятого пациента. При этом подавляющее большинство пневмоний — не тяжелые (первой степени)», — сказал Лисовец.