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17:41, 21 февраля 2023Россия

В Петербурге развернут койки для пациентов с COVID-19 из-за роста госпитализаций

Власти развернут в ряде больниц Петербурга дополнительные койки для пациентов с COVID-19

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Дополнительные койки для пациентов с COVID-19 развернут в ряде больниц Санкт-Петербурга из-за роста госпитализаций. Об этом сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец на странице во «ВКонтакте».

Он пояснил, что за прошедшую неделю рост составил около 5 процентов. «На сегодня зарегистрирована доля тяжелых больных в стационарах 13 процентов. По данным амбулаторных центров компьютерной томографии, пневмонии выявляются у каждого пятого пациента. При этом подавляющее большинство пневмоний — не тяжелые (первой степени)», — сказал Лисовец.

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Анна Щербакова
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