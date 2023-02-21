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09:51, 21 февраля 2023Россия

Двое детей провалились под лед в российском городе

В Ростове-на-Дону двое детей провалились под лед и погибли

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Двое детей провалились под лед в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

По данным агентства, дети погибли на реке Мертвый Донец. Тонущих детей заметил сторож лодочной станции, однако спасти их не успел. Одному из погибших в российском городе было 10 лет, другому — 12. Их тела уже обнаружили в воде.

«В 00:25 водолазами поднято тело девочки 2010 года рождения и в 00:50 поднято тело мальчика 2012 года рождения», — сообщили спасатели.

Подобное ранее произошло на Сахалине — там мужчина с сыном на тракторе провалились под лед.

А в Москве пенсионер пытался спасти своего щенка, но также провалился под лед и утонул. Очевидцы произошедшего вызвали спасателей, но спасти удалось только щенка — пенсионер ушел под воду и его унесло течением.

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Марк Леонов
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