Россиянин с сыном провалились на тракторе под лед

На Сахалине мужчина с сыном на тракторе провалились под лед

На Сахалине трактор провалился в реку Орловку — внутри него находились отец и сын. Об этом сообщает astv.ru.

По данным портала, россиянин смог выбраться из транспортного средства, а его сын — нет. Обстоятельства случившегося выясняются.

Зимой подобные случаи уже происходили. В Баргузинском районе Бурятии спасатели нашли подо льдом озера Байкал тело пропавшего на снегоходе мужчины.

На Ставрополье 50-летний мужчина решил сократить дорогу до дома по водоему, провалился под воду и вмерз в лед. Чтобы вытащить обледеневшее тело на берег, спасателям пришлось прорубать вокруг него полынью.

В Москве пенсионер пытался спасти своего щенка, но провалился под лед и утонул. Очевидцы произошедшего вызвали спасателей, но спасти удалось только щенка — пенсионер ушел под воду и его унесло течением. Тело мужчины обнаружили в левом притоке Москвы-реки на следующий день — его извлекли из реки Сходни.