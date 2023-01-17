Подо льдом озера Байкал нашли тело пропавшего на снегоходе россиянина

Житель Бурятии отправился ночью кататься по льду Байкала на снегоходе и утонул

В Баргузинском районе Бурятии спасатели нашли подо льдом озера Байкал тело пропавшего на снегоходе мужчины. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.

Как рассказали в ведомстве, 16 января в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пропавшем жителе поселка Усть-Баргузин, который ночью отправился кататься в район Мыса Крестовского и не вернулся. В результате поисков спасатели обнаружили снегоход на глубине около восьми метров 400 метрах от берега, а через некоторое время и его утонувшего владельца. Предположительно, мужчина погиб из-за игнорирования мер безопасности при езде по льду.

В МЧС добавили, что несколькими днями ранее в этом же районе под лед также провалились два транспортных средства. Тогда никто не погиб.

Ранее на Ставрополье 50-летний мужчина решил сократить дорогу до дома по водоему, провалился под воду и вмерз в лед. Чтобы вытащить обледеневшее тело на берег, спасателям пришлось прорубать вокруг него полынью.