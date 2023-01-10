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17:18, 10 января 2023Россия

Россиянин решил сократить дорогу до дома, упал и вмерз в лед

На Ставрополье мужчина решил сократить дорогу до дома, упал в воду и вмерз в лед

Фото: противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края

На Ставрополье 50-летний мужчина решил сократить дорогу до дома, упал в воду и вмерз в лед. Об этом сообщает пресс-служба региональной Противопожарной и аварийно-спасательной службы.

Россиянина обнаружили вечером 9 января в Комсомольском канале Степновского округа. Предположительно, мужчина пытался быстрее добраться до села и вышел на лед, в результате чего провалился под воду. Чтобы вытащить обледеневшее тело на берег, спасателям пришлось прорубать вокруг него полынью.

«В первый раз ему удалось выбраться на поверхность, а вот второе падение стало роковым. Переохлаждение и потеря сил не позволили местному жителю перебраться на другую сторону берега», — рассказали спасатели.

Ранее сообщалось, что житель Республики Коми обнаружил в лесу ледяную глыбу с изъеденным дикими зверями телом женщины.

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Варвара Родикова
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