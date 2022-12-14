Звериная тропа привела россиянина к изъеденному и вмерзшему в лед телу женщины

Житель Коми обнаружил в лесу вмерзшее в лед тело женщины, изъеденной дикими зверями

Звериная тропа привела жителя поселка Усть-Кожва Республики Коми к изъеденному и вмерзшему в лед телу женщины. Об этом сообщает «Комиинформ».

По данным агентства, россиянин отправился в лес за дровами и наткнулся на протоптанную дорожку. Пройдя по тропе, он обнаружил вмерзший в ледяную глыбу женский труп, объеденный дикими зверями. Чтобы достать тело женщины, прибывшим на вызов спасателям пришлось вырезать его изо льда с помощью бензопилы.

Труп доставили в поселок на снегоходных санях и передали следователям. Согласно одной из версий, погибшей может быть пенсионерка из поселка Изъяю, которая ушла на болото за ягодами и пропала 7 октября.

Ранее женщина из Башкирии застряла в заборе и замерзла насмерть. Погибшую обнаружили висящей на металлической ограде без признаков жизни.