Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:48, 21 февраля 2023Мир

Во время взрыва на заводе в Огайо погиб один человек

Fox News: в штате Огайо во время взрыва на металлургическом заводе погиб человек

Фото: Aaron Josefczyk/ Reuters

В штате Огайо во время взрыва на металлургическом заводе погиб один человек, об этом сообщил телеканал Fox News.

Информацию подтвердил офис судебно-медицинской экспертизы. Должностные лица также сообщили, что как минимум двое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Причины происшествия устанавливаются. Компания-владелец металлургического предприятия Schumann & Co опубликовала заявление, в котором подтвердила разрушение здания и получение травм сотрудниками, а также подчеркнула приоритетное значение безопасности работников.

Ранее сообщалось, что в городе Бедфорд штата Огайо произошел взрыв и пожар на металлургическом заводе. На место происшествия прибыли несколько пожарных команд. В воздухе был виден большой столб дыма, загорелись несколько машин. Как минимум 13 человек попали в больницу. Пожарные заявили, что в воздухе ощущался запах горящего масла.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Трамп пообещал позвонить Путину и Зеленскому в случае избрания президентом США
В ЛНР оценили визит Байдена в Киев словами «вернулся на место преступления»
Российские производители электроники попросили защиты от китайских конкурентов
Тренер предупредил об опасности спортивного питания
Муж сдал анализ для больной супруги и узнал внезапную правду об их отношениях
Во время взрыва на заводе в Огайо погиб один человек
В ЛНР заявили о попытках ВСУ разблокировать пути снабжения Артемовска
Россиянка избивала шестилетнюю дочь скалкой и ставила коленями на соль
Австралийская журналистка рассмеялась до слез от оговорок Байдена
Российские военные поразили опорный пункт украинских войск в ЛНР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.