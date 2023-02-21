Во время взрыва на заводе в Огайо погиб один человек

Fox News: в штате Огайо во время взрыва на металлургическом заводе погиб человек

В штате Огайо во время взрыва на металлургическом заводе погиб один человек, об этом сообщил телеканал Fox News.

Информацию подтвердил офис судебно-медицинской экспертизы. Должностные лица также сообщили, что как минимум двое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Причины происшествия устанавливаются. Компания-владелец металлургического предприятия Schumann & Co опубликовала заявление, в котором подтвердила разрушение здания и получение травм сотрудниками, а также подчеркнула приоритетное значение безопасности работников.

Ранее сообщалось, что в городе Бедфорд штата Огайо произошел взрыв и пожар на металлургическом заводе. На место происшествия прибыли несколько пожарных команд. В воздухе был виден большой столб дыма, загорелись несколько машин. Как минимум 13 человек попали в больницу. Пожарные заявили, что в воздухе ощущался запах горящего масла.

