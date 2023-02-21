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03:14, 21 февраля 2023Мир

В американском штате Огайо произошел взрыв на металлургическом заводе

Fox News: в штате Огайо произошел взрыв и пожар на металлургическом заводе

Фото: @IpacInstructor

В городе Бедфорд американского штата Огайо произошел взрыв и пожар на металлургическом заводе. Об этом сообщает телеканал Fox News.

На место происшествия прибыли несколько пожарных команд. В воздухе был виден большой столб дыма. По информации канала, обломки здания, где производились медные сплавы, разлетелись на несколько сотен метров, также загорелись близлежащие автомобили.

Пожарная служба города сообщила, что 13 человек были доставлены в больницу после происшествия, по крайней мере один из них находится в критическом состоянии. Также пожарные заявили, что в нескольких районах ощущался запах горящего масла.

В начале февраля в американском штате Огайо сошли с рельсов несколько десятков вагонов грузового поезда. В составе перевозили опасные химические вещества.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что администрация президента США Джо Байдена намеренно замалчивает вопрос аварии в Огайо, чтобы «вывести из-под информационного удара» главу государства и его кабинет.

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Марина Совина
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