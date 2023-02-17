Россия обвинила США в замалчивании крупной экологической катастрофы

Представитель МИД России Захарова обвинила США в замалчивании катастрофы в штате Огайо

В начале февраля в американском штате Огайо сошли с рельсов несколько десятков вагонов грузового поезда. В составе перевозили опасные химические вещества. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Замалчивание

Российские власти обвинили американцев в замалчивании крупной экологической катастрофы. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что администрация президента США Джо Байдена намеренно замалчивает вопрос аварии в Огайо, чтобы «вывести из-под информационного удара» главу государства и его кабинет.

«Администрация Байдена старательно замалчивает американские провалы, вызванные промахами местных регуляторов, связанные с перевозками опасных для здоровья человека грузов» Мария Захарова Представитель МИД РФ

Со своей стороны спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов указал, что из-за горения химикатов погибли животные.

«В штате Огайо произошла, я считаю, серьезная экологическая катастрофа. Сошел с рельсов целиком поезд, перевозящий очень опасные химические отходы. У нас это классифицируется как отходы первого класса опасности» Сергей Иванов Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта

Трагедия в деревне Восточная Палестина

Авария произошла в деревне Восточная Палестина около девяти часов вечера в пятницу, 3 февраля. Поезд из 100 вагонов следовал из Мэдисона (штат Иллинойс) в Конвей (штат Пенсильвания). В результате почти 50 вагонов сошли с рельсов и были охвачены огнем. В 20 вагонах перевозились опасные вещества, которые, как отмечалось, могут представлять любую опасность, «включая легковоспламеняющиеся вещества, горючие или угрожающие экологии».

20 вагонов содержали опасные вещества

Изначально не сообщалось, какие именно вещества перевозились в поезде. Однако представитель Национального совета по безопасности на транспорте Майкл Грэм уточнил, что в 14 вагонах находился винилхлорид, который при горении может выделять токсичные вещества, включая угарный газ и фосген. Он также добавил, что после крушения минимум из одного вагона выпускали содержимое через устройство сброса давления.

Последствия

Экологическая обстановка в штате вызвала беспокойство из-за свойств перевозимых веществ. В результате горения они могли серьезно повлиять на качество воздуха и здоровье населения — винилхлорид связывают с повышенным риском развития онкологии. Мэр поселения Трент Конэвей отметил, что мониторинг качества воздуха не зафиксировал опасных значений, однако не менее 1,5 тысячи местных жителей были эвакуированы. В деревне открыли центр помощи, часть жителей укрылась в здании школы. 8 февраля приказ об эвакуации отменили.

Спустя несколько дней после случившегося власти приняли решение намеренно взорвать несколько резервуаров с опасными веществами из-за угрозы более крупного взрыва.

В итоге в некоторых районах Восточной Палестины стал ощущаться химический запах, а жители после возвращения домой начали жаловаться на головные боли и неприятные ощущения в горле. Местным жителям рекомендовали пить бутилированную воду до тех пор, пока тесты не подтвердят безопасность воды из-под крана. К тому же в результате инцидента были загрязнены реки, погибли тысячи рыб.

Мировой резонанс и насмешки над Байденом

Произошедшее не осталось незамеченным в мире. Так, политический обозреватель и журналистка Fox News Томи Ларен раскритиковала поведение Байдена. Она обвинила власти в бездействии, отметив, что глава государства сосредоточился на украинском кризисе вместо того, чтобы разобраться с химической аварией в своей стране.

«Может быть, если бы поезд сошел с рельсов и взорвался на Украине, им было бы не наплевать!» Томи Лорен журналистка Fox News

Позже сын экс-президента США Дональда Трампа посвятил проблеме пост в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России). В шуточной манере он прокомментировал отказ Байдена выделить средства на помощь в случае стихийных бедствий и предложил главе штата выступать в маске с лицом президента Украины Владимира Зеленского.

Аналогичные ЧП уже были на территории США

Подобный инцидент произошел в США в декабре 2022 года. Тогда свыше 14 тысяч баррелей нефти попало в ручей в результате масштабной утечки на крупном трубопроводе Keystone в американском штате Канзас. Она стала для Keystone третьей по счету с момента запуска нефтепровода в 2010 году. Вскоре после происшествия Мария Захарова также раскритиковала западные СМИ за замалчивание экологической катастрофы.