Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:37, 17 февраля 2023Мир

Дональд Трамп-младший высмеял Зеленского

Сын Дональда Трампа фотографией с губернатором Огайо напомнил о роли Зеленского США

Фото: Jim Urquhart / Reuters

Губернатору страдающего от экологической катастрофы штата Огайо нужно выступать в маске с лицом президента Украины Владимира Зеленского, чтобы добиться помощи со стороны американского правительства. Шуточный мем с таким посылом в сторис своего аккаунта в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) опубликовал сын экс-президента США Дональда Трампа.

В своих сторис Трамп-младший опубликовал мем, на котором губернатор штата изображен в маске с лицом Зеленского. «Губернатор Огайо после того, как [президент США Джо] Байден отклонил его просьбу о помощи в случае стихийных бедствий», — сообщается в подписи.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что администрация президента США Джо Байдена намеренно замалчивает техногенную катастрофу в штате Огайо.

Химическая авария в Огайо произошла 5 февраля. Поезд, перевозивший химические вещества, сошел с рельсов и загорелся. Жителей города Восточная Палестина, расположенного рядом с местом происшествия, эвакуировали.

После этого американские экоактивисты сообщили о гибели рыбы и домашних животных в районе ЧП. Также они высказали опасения, что химические вещества могут распространиться в воде и воздухе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В России сменились командующие четырьмя военными округами
Собиравшемуся воевать на стороне Украины россиянину дали 5,5 года колонии
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Москвичи освоили новый способ передавать информацию о своем здоровье врачам
Раскрыт процент успешного получения шенгенских виз россиянами
Раскрыта стоимость самой дешевой квартиры в России
В российском городе полиция провела рейд в мечети во время молитвы
Приграничное российское село попало под обстрел со стороны Украины
Киев пообещал удержать Артемовск
Дональд Трамп-младший высмеял Зеленского
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.