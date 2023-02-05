В США сошли с рельсов десятки вагонов с опасными веществами

AP: в США 50 вагонов сошли с рельсов, в том числе с опасными веществами.

В американском штате Огайо 50 вагонов грузового поезда сошли с рельсов, в 20 из них перевозились опасные вещества. Начался пожар. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

Конкретных данных о том, какие именно вещества находятся в вагонах, не приводится. Отмечается, что они могут представлять любую опасность, «включая воспламеняющиеся вещества, горючие или угрожающие экологии вещества».

По словам представителя Национального совета по безопасности на транспорте Майкла Грэма, в 14 из загоревшихся вагонов перевозился винилхлорид, который используется в различных пластиковых изделиях. Как минимум из одного такого вагона «периодически выпускается содержимое через устройство сброса давления», добавил он.

Информации о причинах аварии не приводится. Агентство по охране окружающей среды следит за качеством воздуха. Сообщается, что около двух тысяч жителей близлежащих населенных пунктов были эвакуированы.

Ранее в Амурской области с рельсов сошли 22 вагона грузового поезда. Инцидент произошел в ночь на 18 января на перегоне Джиктанда — Талдан.