Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:09, 5 февраля 2023Мир

В США сошли с рельсов десятки вагонов с опасными веществами

AP: в США 50 вагонов сошли с рельсов, в том числе с опасными веществами.

Фото: Cheney Orr / Reuters

В американском штате Огайо 50 вагонов грузового поезда сошли с рельсов, в 20 из них перевозились опасные вещества. Начался пожар. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

Конкретных данных о том, какие именно вещества находятся в вагонах, не приводится. Отмечается, что они могут представлять любую опасность, «включая воспламеняющиеся вещества, горючие или угрожающие экологии вещества».

По словам представителя Национального совета по безопасности на транспорте Майкла Грэма, в 14 из загоревшихся вагонов перевозился винилхлорид, который используется в различных пластиковых изделиях. Как минимум из одного такого вагона «периодически выпускается содержимое через устройство сброса давления», добавил он.

Информации о причинах аварии не приводится. Агентство по охране окружающей среды следит за качеством воздуха. Сообщается, что около двух тысяч жителей близлежащих населенных пунктов были эвакуированы.

Ранее в Амурской области с рельсов сошли 22 вагона грузового поезда. Инцидент произошел в ночь на 18 января на перегоне Джиктанда — Талдан.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США сбили китайский «шпионский шар»
Двое мужчин избили российского шестиклассника с пороком сердца во дворе школы
В Херсонской области на минах ВСУ подорвались дети
Цены на сосиски в московском магазине сильно удивили горожан
Названы самые популярные направления для пляжного отдыха летом
В США сошли с рельсов десятки вагонов с опасными веществами
Стало известно о продаже дома Скрипалей в Солсбери
В «Москва-сити» погиб рабочий
Китай отреагировал на уничтожение «шпионского шара» в США
В США перечислили ведущие к поражению Украины факторы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.