Грузовой поезд сошел с рельсов в российском регионе

В Амурской области с рельсов сошли 22 вагона грузового поезда

В Амурской области с рельсов сошли 22 вагона грузового поезда. Об этом сообщается на сайте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Инцидент произошел в ночь на 18 января на перегоне Джиктанда — Талдан. Движение поездов в этом районе временно приостановлено. По данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал. Угрозы экологии нет.

СК возбудил по факту аварии уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшим по неосторожности причинение крупного ущерба. Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В сентябре 2022 года в Мурманской области с рельсов сошли пять вагонов пассажирского поезда, который следовал в Санкт-Петербург. В результате происшествия никто не пострадал.