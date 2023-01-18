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08:27, 18 января 2023Россия

Грузовой поезд сошел с рельсов в российском регионе

В Амурской области с рельсов сошли 22 вагона грузового поезда

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В Амурской области с рельсов сошли 22 вагона грузового поезда. Об этом сообщается на сайте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Инцидент произошел в ночь на 18 января на перегоне Джиктанда — Талдан. Движение поездов в этом районе временно приостановлено. По данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал. Угрозы экологии нет.

СК возбудил по факту аварии уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшим по неосторожности причинение крупного ущерба. Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В сентябре 2022 года в Мурманской области с рельсов сошли пять вагонов пассажирского поезда, который следовал в Санкт-Петербург. В результате происшествия никто не пострадал.

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Константин Лысяков
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