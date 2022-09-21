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В Мурманской области сошел с рельсов пассажирский поезд

Пять вагонов пассажирского поезда Мурманск — Санкт-Петербург сошли с рельсов

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Мурманской области с рельсов сошли пять вагонов пассажирского поезда, который следовал из Мурманска в Санкт-Петербург. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что авария произошла на перегоне Куна — Ягельный Бор Мурманского региона Октябрьской железной дороги. «По предварительной информации, в сходе пять вагонов, все вагоны на колесах. Пострадавших нет. Пассажиры пересажены в другие вагоны», — говорится в сообщении РЖД.

В ведомстве добавили, что к месту происшествия направлены восстановительные поезда со станций Мурманск и Кандалакша.

Ранее в августе стало известно, что в Финляндии списали поезда Allegro, которые ходили между Хельсинки и Санкт-Петербургом. Общая сумма подвижных составов и запасных частей составила 45,4 миллиона евро.

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Дарья Рыбак
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