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12:38, 17 февраля 2023Мир

Захарова уличила США в намеренном замалчивании техногенной катастрофы

Представитель МИД РФ Захарова: США намеренно замалчивают техногенную катастрофу в Огайо

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена намеренно замалчивает техногенную катастрофу в штате Огайо. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.

«Администрация Байдена старательно замалчивает американские провалы, вызванные промахами местных регуляторов, связанные с перевозками опасных для здоровья человека грузов», — сказала дипломат, добавив, что в Вашингтоне делают все возможное, чтобы «вывести из-под информационного удара» Байдена и его кабинет.

Химическая авария в Огайо произошла 5 февраля. Поезд, перевозивший химические вещества, сошел с рельсов и загорелся. Жителей города Восточная Палестина, расположенного рядом с местом происшествия, эвакуировали.

После этого американские экоактивисты сообщили о гибели рыбы и домашних животных в районе ЧП. Также они высказали опасения, что химические вещества могут распространиться в воде и воздухе

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Глеб Бажуткин
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