На нефтепроводе в США произошла крупнейшая за десятилетие утечка

Reuters: 14 тыс баррелей нефти попало в реку из-за крупной утечки на нефтепроволе Keystone

Свыше 14 тысячей баррелей нефти попало в ручей в результате масштабной утечки на крупном нефтепроводе Keystone в американском штате Канзас. Об этом сообщает агентство Reuters.

Предположительно, речь идет о крупнейшем разливе сырой нефти в США за последнее десятилетие. Это уже третья утечка нефти с трубопровода Keystone с момента его запуска в 2010 году. Причина нынешнего инцидента до сих пор официально не объявлена.

Накануне вечером нефтепровод был аварийно отключен после того, как сработал сигнал тревоги и на одном из участков упало давление. Часть трубы, где произошла утечка, изолировали, а в водной артерии установили заграждения, чтобы не дать разлитой нефти распространиться дальше.

В октябре оператор польского участка крупнейшего экспортного нефтепровода России «Дружба» PERN обнаружил утечку на одной из двух его ниток. Причиной стала разгерметизация. PERN уточнила, что утечка произошла на магистрали, по которой нефть поступает в Германию. Позже в российской «Транснефти» рассказали, что утечка произошла ближе к границе с ФРГ. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий допустил, что к повреждению «Дружбы» причастна Москва.