Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
19:49, 12 октября 2022Экономика

Польша не исключила вину России в повреждении «Дружбы»

Премьер Польши Моравецкий не исключил вину России в утечке на нефтепроводе «Дружба»
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»
Матеуш Моравецкий

Матеуш Моравецкий. Фото: Leonhard Foeger / Reuters

В повреждении нефтепровода «Дружба», из-за которого на одной из ниток зафиксирована крупная утечка, остаются неопределенные моменты, поэтому исключать причастность к аварии России нельзя. Об этом в эфире Польского радио заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает ТАСС.

По его словам, многие признаки указывают на Кремль, но перед окончательными выводами следует все проверить. Пока же в точности не известно, можно ли счесть аварию случайностью или это был акт саботажа.

До этого момента Польша на официальном уровне указывала, что произошедшее не имеет признаков диверсии. В том числе такая информация была передана и Германии, в которую по этому ответвлению «Дружбы» поступает нефть.

Инцидент произошел на одной из двух ниток западного участка трубы в 70 километрах от города Плоцк. Его детали не сообщались, однако отмечалось, что по второй нитке поставки продолжаются. В Германии, со ссылкой на переданную им информацию, предполагают, что ремонт займет до десяти дней.

Подозрения о намеренном характере повреждений подогревает разрушение трех ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», произошедшее несколько недель назад. Виновник этих инцидентов не назван, президент России Владимир Путин уверен, что газопровод подорвали «англосаксы».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
ВСУ впервые ударили по Белгородской области американскими ракетами HARM
Роза Сябитова раскрыла подробности личной жизни
Экстремально токсичную свалку обнаружили в российском регионе
Российский суд дал 19,5 года иностранцу за убийство брата и товарища после ссоры
Глава «Газпрома» ответил песней на идею установить потолок цен на газ
Минобороны поставили боеприпасы для создания завес
Матвиенко описала работу главы Ростуризма фразой «всех достала»
В Совбезе прокомментировали стратегию борьбы Запада «до последнего украинца»
Названы главные модные тренды на весну и лето 2023 года
Пластический хирург назвал метод избавления от впалых щек
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.