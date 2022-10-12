Польша не исключила вину России в повреждении «Дружбы»

Премьер Польши Моравецкий не исключил вину России в утечке на нефтепроводе «Дружба»

В повреждении нефтепровода «Дружба», из-за которого на одной из ниток зафиксирована крупная утечка, остаются неопределенные моменты, поэтому исключать причастность к аварии России нельзя. Об этом в эфире Польского радио заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает ТАСС.

По его словам, многие признаки указывают на Кремль, но перед окончательными выводами следует все проверить. Пока же в точности не известно, можно ли счесть аварию случайностью или это был акт саботажа.

До этого момента Польша на официальном уровне указывала, что произошедшее не имеет признаков диверсии. В том числе такая информация была передана и Германии, в которую по этому ответвлению «Дружбы» поступает нефть.

Инцидент произошел на одной из двух ниток западного участка трубы в 70 километрах от города Плоцк. Его детали не сообщались, однако отмечалось, что по второй нитке поставки продолжаются. В Германии, со ссылкой на переданную им информацию, предполагают, что ремонт займет до десяти дней.

Подозрения о намеренном характере повреждений подогревает разрушение трех ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», произошедшее несколько недель назад. Виновник этих инцидентов не назван, президент России Владимир Путин уверен, что газопровод подорвали «англосаксы».