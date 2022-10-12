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13:31, 12 октября 2022Экономика

Повреждение нефтепровода «Дружба» назвали случайным

Минэкономики ФРГ: повреждение нефтепровода «Дружба» было не диверсией, а случайностью
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Фото: Егор Еремов / РИА Новости

Министерство экономики Германии сообщило, что получило от польских властей первоначальную информацию о повреждении нефтепровода «Дружба», согласно которой его повреждение было не диверсией, а случайностью. Заявление приводит РИА Новости.

«По предварительной информации польских властей, речь идет о непреднамеренном повреждении, но не о диверсии», — сообщило Минэкономики ФРГ, добавив, что выяснение обстоятельств продолжается.

Утром 12 октября оператор польского участка крупнейшего экспортного нефтепровода России «Дружба» обнаружил утечку на одной из двух его ниток. Там уточнили, что утечка произошла на магистрали, по которой нефть поступает в Германию.

Позднее уполномоченный правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Матеуш Бергер пояснил, что причиной утечки могло стать случайное повреждение.

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Антон Похиляк
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