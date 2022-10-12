Назван срок устранения утечки на «Дружбе»

В Германии отвели на устранение утечки на нефтепроводе «Дружба» до десяти дней

Устранение утечки на нефтепроводе «Дружба» может занять от двух до десяти дней. Такой срок назвал министр экономики германского региона Йорг Штайнбах, передает ТАСС.

По его словам, в настоящее время поставки по трубопроводу обеспечены, несмотря на повреждение. Выясняются все обстоятельства проблемы. Ранее вице-премьер России Александр Новак рассказал, что утечка, произошедшая на польском участке, вроде бы устранена.

Об инциденте утром 12 октября сообщил оператор польского участка нефтепровода, компания PERN. В Польше и Германии, куда поступает нефть из этого участка, заверили, что происшествие носит случайный характер и не связано с диверсией.

Что именно произошло, официальные лица не комментируют. Также стороны не указывают, какой объем нефти вытек. Нарушена герметичность только одной из ниток, вторая, судя по поставкам, цела.

Предположение о диверсии возникли на фоне разрушений на подводных участках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», которые случились несколько недель назад. Как и «Дружба», они предназначены для поставок из России в Германию. Виновник диверсии не назван, расследование еще продолжается, однако президент России Владимир Путин уверен, что это были «англосаксы».