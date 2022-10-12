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17:16, 12 октября 2022Экономика

Назван срок устранения утечки на «Дружбе»

В Германии отвели на устранение утечки на нефтепроводе «Дружба» до десяти дней
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Устранение утечки на нефтепроводе «Дружба» может занять от двух до десяти дней. Такой срок назвал министр экономики германского региона Йорг Штайнбах, передает ТАСС.

По его словам, в настоящее время поставки по трубопроводу обеспечены, несмотря на повреждение. Выясняются все обстоятельства проблемы. Ранее вице-премьер России Александр Новак рассказал, что утечка, произошедшая на польском участке, вроде бы устранена.

Об инциденте утром 12 октября сообщил оператор польского участка нефтепровода, компания PERN. В Польше и Германии, куда поступает нефть из этого участка, заверили, что происшествие носит случайный характер и не связано с диверсией.

Что именно произошло, официальные лица не комментируют. Также стороны не указывают, какой объем нефти вытек. Нарушена герметичность только одной из ниток, вторая, судя по поставкам, цела.

Предположение о диверсии возникли на фоне разрушений на подводных участках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», которые случились несколько недель назад. Как и «Дружба», они предназначены для поставок из России в Германию. Виновник диверсии не назван, расследование еще продолжается, однако президент России Владимир Путин уверен, что это были «англосаксы».

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Платон Щукин
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