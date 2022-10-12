Новак сообщил о «вроде» устраненной неисправности на «Дружбе»

Вице-премьер Новак заявил об устранении неисправности на нефтепроводе «Дружба» в Польше

На польском участке нефтепровода «Дружба» произошла техническая неисправность, однако она «вроде устранена», сообщил вице-премьер России Александр Новак. Его цитирует РИА Новости.

Об обнаруженной утечке утром 12 октября сообщил оператор польского участка крупнейшего экспортного нефтепровода России, компания PERN. Инцидент зафиксировали на магистрали, по которой нефть поступает в Германию.

Минэкономики ФРГ позднее заявило, что, по предварительной информации, речь идет о непреднамеренном повреждении, но не о диверсии.

Неисправность была выявлена спустя несколько недель после масштабных разрушений на трубопроводе «Северный поток», которые связывают с диверсией. Российская сторона возлагает ответственность на западные страны, президент Владимир Путин обвинял в подрыве «англосаксов».

При этом «Газпром» указывает, что не знает, как и зачем восстанавливать повреждения в условиях проблем с турбинами, необходимыми для прокачки. Российская компания сокращала поставки с середины июня, а потом прекратила их, сначала объясняя решения невозможностью вернуть оборудование из ремонта, а потом ссылаясь на риски санкций при его получении.

