Захарова раскритиковала Запад за замалчивание экологической катастрофы в США

Захарова раскритиковала западные СМИ за замалчивание экологической катастрофы в США

Официальный представитель МИД Росиии Мария Захарова раскритиковала западные СМИ за замалчивание экологической катастрофы в США. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Вы что-нибудь слышали об американо-канадском нефтепроводе Keystone Pipeline? Нет? А о том, что на границе американских штатов Канзас и Небраска на днях произошла одна из крупнейших экологических катастроф десятилетия?», — написала Захарова.

Как отметила дипломат, западные СМИ сообщают о «реках сырой нефти», которые растекаются по местным водоемам, «крайне дозированно». По ее словам, канадские медиа также в основном замалчивают происшествие, и лишь немногие из них сообщают о крупнейшем прорыве нефтепровода Keystone Pipeline в его истории.

«Речь идёт о загрязнении десятками тысячей баррелей нефти территории. Но в медиапространстве как будто ничего не произошло. Где же "разоблачительные" статьи в CNN вроде тех, которые они печатают, когда рассказывают об инцидентах в других странах?», — заключила Захарова.

