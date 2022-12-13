Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:14, 13 декабря 2022Мир

Захарова раскритиковала Запад за замалчивание экологической катастрофы в США

Захарова раскритиковала западные СМИ за замалчивание экологической катастрофы в США

Фото: Drone Base / Reuters

Официальный представитель МИД Росиии Мария Захарова раскритиковала западные СМИ за замалчивание экологической катастрофы в США. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Вы что-нибудь слышали об американо-канадском нефтепроводе Keystone Pipeline? Нет? А о том, что на границе американских штатов Канзас и Небраска на днях произошла одна из крупнейших экологических катастроф десятилетия?», — написала Захарова.

Как отметила дипломат, западные СМИ сообщают о «реках сырой нефти», которые растекаются по местным водоемам, «крайне дозированно». По ее словам, канадские медиа также в основном замалчивают происшествие, и лишь немногие из них сообщают о крупнейшем прорыве нефтепровода Keystone Pipeline в его истории.

«Речь идёт о загрязнении десятками тысячей баррелей нефти территории. Но в медиапространстве как будто ничего не произошло. Где же "разоблачительные" статьи в CNN вроде тех, которые они печатают, когда рассказывают об инцидентах в других странах?», — заключила Захарова.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
В Европарламенте прошли обыски по делу о коррупции вокруг ЧМ-2022
Китай потратит сотни миллиардов долларов на соперничество с США
Россиянин оказался в тайге и случайно поджег себя
СК возбудил уголовное дело после ДТП с 17 пострадавшими на российской трассе
Из русской версии «Белого лотоса» убрали упоминание ЛГБТ и мужские ягодицы
Возлюбленная Тимати пришла на праздник Джигана в браслетах на 6 миллионов рублей
В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости COVID-19
Киллеры из Красноярска получили сроки за убийство в Москве
Большунов вышел на церемонию награждения на этапе Кубка России в мешке
Захарова раскритиковала Запад за замалчивание экологической катастрофы в США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.