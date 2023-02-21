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20:35, 21 февраля 2023Силовые структуры

Убившего двух человек россиянина приговорили к пожизненному заключению

В Хабаровском крае суд приговорил к пожизненному заключению мужчину, убившего двух человек

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Хабаровский краевой суд приговорил к пожизненному заключению 40-летнего местного жителя, убившего двух человек, и к шести и семи годам колонии строгого режима двух его подельников. Об этом во вторник, 21 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Мужчину признали виновным по статьям об убийстве, покушении на разбой и разбое, мошенничестве и укрывательстве особо тяжкого преступления.

Следствие и суд установили, что в октябре 2018 года россиянин напал на женщину, которой сдавал комнату, и потребовал более двух миллионов рублей — их потерпевшая получила от продажи квартиры. Мужчина нанес женщине удар рукой по голове, а также применил насилие с помощью браслета от наручников. Получить деньги фигурант так и не смог — они находились на закрытом счете.

В июле 2019 года он застрелил супруга своей сожительницы в лесном массиве и закопал его тело. А через полгода, в феврале 2020 года, мужчина оформил по его паспорту кредит на сумму более 200 тысяч рублей, а также взял в кредит два телефона на 100 тысяч рублей. Для этого он привлек знакомого, внешне похожего на убитого. Его осудили по статье о мошенничестве на шесть лет колонии строгого режима.

В июне 2020 года мужчина и его 40-летний подельник вывезли 32-летнего местного жителя в лесополосу, где отобрали его имущество и убили из обреза ружья. Мужчина скончался на месте. Второго фигуранта признали виновным в разбое и приговорили к семи годам колонии строгого режима.

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Илона Палей
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