Вынесен первый после начала спецоперации приговор о диверсии

Двух россиян отправили в колонию строгого режима по делу о диверсии на железной дороге

В Белгороде суд вынес первый после начала специальной военной операции (СВО) на Украине приговор по делу о диверсии. Об этом во вторник, 21 февраля, со ссылкой на пресс-службу управления регионального ФСБ сообщает ТАСС.

Как установил суд, в марте 2022 года злоумышленники планировали перед прохождением военного эшелона повредить участок железной дороги вблизи поселка Томаровка, что должно было привести к гибели военнослужащих и повреждению техники в результате схода состава с рельсов. Также они отправляли данные о российских военных на украинский сайт «Миротворец». Оба получили по 3,5 года колонии строгого режима.

15 февраля ФСБ заявила о задержании причастного к диверсиям на Московской железной дороге агента Службы безопасности Украины (СБУ).