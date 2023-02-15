ФСБ задержала причастного к диверсиям на Московской железной дороге агента СБУ

ФСБ заявила о задержании причастного к диверсиям на Московской железной дороге агента СБУ

Сотрудники ФСБ задержали 46-летнего агента Службы безопасности Украины (СБУ), причастного к диверсиям на Московской железной дороге (МЖД). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, в конце ноября 2022 года мужчину под видом беженца из Латвии направили в Россию для осуществления террористической деятельности. По указу куратора СБУ он в месяц приезда поджег два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки МЖД.

У диверсанта изъяли средства связи и электронные носители информации, содержащие фото и видеоотчеты, а также переписку с сотрудником СБУ. Возбуждено уголовное дело по статье 281 («Диверсия») УК РФ, проверяется причастность мужчины к другим преступлениям.

Отмечается, что к вербовке и пересылке задержанного также имели отношение спецслужбы Польши и Латвии.

Ранее сообщалось, что под Красноярском задержали юношу за диверсию на железной дороге и поджог баннера.