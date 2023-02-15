Признания задержанного ФСБ украинского диверсанта попали на видео

ФСБ: украинский диверсант заявил, что СБУ заставила его сотрудничать, угрожая дочери

Гражданин Украины, задержанный сотрудниками ФСБ за причастность к диверсиям на Московской железной дороге (МЖД), заявил, что его заставили пойти на противоправные действия с помощью шантажа. Видео с признанием подозреваемого опубликовано РИА Новости.

На кадрах видны сотрудники российской спецслужбы, которые укладывают мужчину на землю, надевают наручники. Он говорит, что Служба безопасности Украины (СБУ) угрожала расправой его дочери, живущей в Виннице. В ноябре 2022 года он поехал в Польшу на заработки и там его завербовали. Мужчина связался с дочерью по видеосвязи, увидел рядом с ней двух сотрудников СБУ. По их указанию он поехал в Латвию и там прошел обучение. Потом он отправился в Россию, чтобы получить гражданство и найти работу. По указанию СБУ мужчина должен был поджигать электрошкафы на МЖД. Он совершил два поджога и отправил видео с диверсиями своим кураторам.

Ранее 15 февраля ФСБ сообщила о поимке украинского диверсанта. У него были изъяты средства связи и электронные носители информации, содержащие фото и видеоотчеты, а также переписку с сотрудником СБУ. Возбуждено уголовное дело по статье 281 («Диверсия») УК РФ.

