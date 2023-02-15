18-летнего россиянина задержали за диверсию на железной дороге и поджог баннера

Под Красноярском задержали юношу за диверсию на железной дороге и поджог баннера

В Краснодарском крае задержали 18-летнего юношу за диверсию на железной дороге и поджог баннера. Об этом в среду, 15 февраля, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, в 2022 году фигурант решил поджечь пост секционирования контактной сети между городами Армавир и Курганинск. Для реализации задуманного он заготовил четыре бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью. 4 сентября молодой человек пришел к мосту и кинул бутылки в пост.

Задержанный признался на допросе, что летом 2022 года он поджег баннер «Своих не бросаем» на фасаде здания в Гулькевичах. По факту произошедшего возбуждено дело по статье 281 («Диверсия») УК РФ. Юноше грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Новосибирске суд арестовал иностранца за поджог гаража с элитными иномарками.