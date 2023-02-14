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17:57, 14 февраля 2023Силовые структуры

Иностранца арестовали за поджог гаража с машинами на 200 миллионов рублей

В Новосибирске суд арестовал иностранца за поджог гаража с элитными иномарками

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Заельцовский районный суд Новосибирска арестовал иностранца, который подозревается в поджоге гаража с дорогостоящими автомобилями. Об этом во вторник, 14 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Находиться под стражей подозреваемый в преступлении по части 2 статьи 167 («Уничтожение и повреждение чужого имущества») УК РФ будет до 9 апреля. На территории России иностранец пребывал незаконно.

По версии следствия, 9 февраля мужчина поджег гараж, в результате чего сгорели десять элитных машин на сумму около 200 миллионов рублей. Они принадлежали местному предпринимателю и автогонщику Дмитрию Матвееву и восстановлению не подлежат.

Ранее сообщалось, что в Татарстане сотрудники МВД задержали 63-летнюю пенсионерку за поджог офиса банка.

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Илона Палей
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