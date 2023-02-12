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18:01, 12 февраля 2023Силовые структуры

Российскую пенсионерку задержали за поджог банка

В Татарстане сотрудники МВД задержали 63-летнюю пенсионерку за поджог офиса банка

Фото: Shutterstock

В Татарстане полицейские задержали 63-летнюю местную жительницу за поджог офиса банка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.

По данным ведомства, правоохранителям из Азнакаевского района поступило заявление о поджоге в банке. Сотрудники МВД установили личность подозреваемой. Вскоре пенсионерка была найдена.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее стало известно, что в Подмосковье мужчина из-за телефонных мошенников взял несколько кредитов и поджег банк.

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Екатерина Власова
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